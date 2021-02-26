بالصور.. طريقة عمل كباب الحلة في المنزل وبأبسط التكاليف





يعد كباب الحلة من أشهى الوجبات التي تلقى إقبالاً كبيراً من الكثيرين، نتيجة لفائدتها الكبيرة، ومذاقها اللذيذ الذي يأمل الجميع بأن يتناولها، للاستمتاع بتلك الوجبة اللذيذة.





طرقة عمل كباب الحلة ومكوناته





ويتساءل الكثيرون عن طرق عمل كباب الحلة، وأبرز المكونات المستخدمة، من اجل الوصول إلى الطعمة المأمول والمنشود، دون الحاجة إلى شراء لك الوجبة "جاهزة" من الخارج.









مكونات كباب الحلة





كيلو لحم مكعبات.

6 بصلات مقطعة لشرائح.





2 قطعة طماطم مقطعة.





1 فلفل حار مقطع مكعبات.





2 ملعقة خل أبيض.





ملعقة زنجبيل صغيرة.





3 ملعقة سمنة.





ملح وفلفل أسود.





طرق عمل كباب الحلة





1- تتبيل اللحمة بالفلفل الأسود والتوابل.





2- وضع السمنة والبصل، في إناء وإضافة الزنجبيل ومكعبات اللحمة.





3 تشويح اللحم على نار متوسطة حتى يتغير لونها.





4- إضافة ربع كوب ماء، يغطى القدر وتترك اللحمة حتى يجف الماء.





5- إضافة ربع كوب ماء، ويغطى حتى ينضج اللحم.





6- إضافة الملح والطماطم والفلفل الأخضر.





7- تترك المكونات على نار هادئة حتى تذبل الطماطم.





8 تقديم الوجبة بأي طريقة تشائين.











