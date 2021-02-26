رئيس الشهر العقاري: جميع "التصرفات" غير المسجلة ليس لها قيمة (فيديو)





قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن جميع التصرفات غير المسجلة ليس لها قيمة سوى بين أطرافها البائع والمشتري، والمقصود بالتصرف غير المسجل، هو الذي لم يسجل في الشهر العقاري، لأنها الجهة الوحيدة المنوطة بنفل الملكية.



وأضاف رئيس مصلحة الشهر العقاري، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمها الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هناك نوعين من التسجل أحدهما رضائي وهو الذي يتم بين البائع والمشتري، والآخر قضائي وهو حلقات البيع العرفية التي تتم مع الأفراد ولم تسجل.



وتابع: "ووفقا للقانون رقم 114 سنة 46، فإنه لتسجيل مثل هذه الأحكام كانت تمر بمرحلتين، المرحلة يتم رفع دعوى وتعرض على المحكمة لإثبات صحة التوقيع، والمحكمة تبحث الأمر وتصدر حكمها بصحة ونفاذ جميع الحلقات العرفية ثم تعود للشهر العقاري الذي يبحث الموضوع من جديد، وهو ما يأخذ وقتا طويلا".





