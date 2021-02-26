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مورينيو يتحدث عن أبرز مشاكل توتنهام في الدوري الإنجليزي

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:07 م
بوابة الفجر
وكالات
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 أكد جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبر، البرتغالي ، أنه يعيش من أجل الضغط، بل ويتنفسه مثل الأكسجين، فيما أصبحت استمراريته مع "السبيرز" موضع شك بعد النتائج السيئة التي يحققها الفريق مؤخراً، وخسارته لخمس من آخر ست جولات في الدوري الإنجليزي.

قال مورينيو: "آخر مرة شعر فيها أنه يواجه مشكلة كانت حين ظل عاماً كاملاً دون عمل بعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد، قبل أن يسعى الفريق اللندني في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 للحصول على خدماته.
وأوضح: "المشكلة تظهر حينما لا تتعرض للضغط مثل الأكسجين، إنه حياتنا كلها"، وذلك خلال تصريحاته أثناء المؤتمر الصحفي قبيل مواجهة بيرنلي في الأسبوع 26 من "البريميير ليغ"، الأحد المقبل.
وأضاف: "لا اعتقد أن هناك أي مدرب في العالم يفتقر للأهداف، أو لا يتعرض للضغط على الاطلاق، الأمر ببساطة أنك تعتاد عليه، يجب أن تتأقلم"، حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وكان نادي "السبيرز" يتصدر جدول الدوري الإنجليزي في مرحلة مبكرة، لكنه فقد الصدارة، بل وتراجع إلى المركز التاسع، وبفارق تسع نقاط عن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري الأبطال.

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