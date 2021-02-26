نشرة أخبار البحر الأحمر اليوم الجمعة 26-2-2021: المحافظ يلتقى نواب البرلمان لمناقشة طلبات المواطنين



وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم المرور على عدد 59منشآة من اماكن بيع وتداول الأغذية وتم اعدام 208 كيلو أغذية متنوعة و31 لترعصائر لتغيرهم في الخواص الطبيعية وتم تحرير 40 محضر لنقص الاشتراطات الصحية وعدم توافر شهادات صحية وتم عمل محاضر غلق ادارى ل5 منشآت برأس غارب والغردقة لعدم وجود ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، تم سحب 78 عينة من الأغذية المتنوعة لتحليلها والتأكد من سلامتها.



شهدت محافظة البحر الأحمر، اليوم الجمعة العديد من الأحداث الهامة نسردها فى السطور التالية:-التقى محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفى، أعضاء مجلس النواب الجدد عن المحافظة، النائب سيد قاسم، محمد محمد عبدالمقصود، ناصر عطية، علي نور، ايلاريا سمير حارس، في مكتبه بالديوان العام، لبحث سبل التعاون، وحل مشاكل المواطنين، مؤكدًا أنه سيلتقي بهم بشكل دوري، وأشاد أعضاء مجلس النواب، بالإنجازات الكبيرة التي نجح المحافظ في تحقيقها في 15 شهر فقط منذ توليه منصبه.وأكد محافظ البحر الأحمر، خلال اللقاء أنه تعهد منذ توليه منصبه نهاية نوفمبر 2019، أنه يسخر كل جهوده لخدمة المحافظة وأبنائها، ونجح في إنجاز العديد من المشروعات التنموية والخدمية بمختلف مدن المحافظة من شمالها إلى جنوبها، موجهًا الشكر للأهالي لوعيهم وتعاونهم بصفة عامة، وفى اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية بشكل خاص، مشيرًا إلى هذا اللقاء من أجل التعاون الدائم والوثيق بين السلطة التنفيذية والتشريعية بما يعود بالنفع العام على المواطنين.وعرض النواب خلال اللقاء العديد من مطالب المواطنين في مختلف القطاعات، واستعرضوا أبرزها، التي تتمثل في موقف مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، حيث أوضح لهم المحافظ أنه جار الإنتهاء من توصيل شبكات المياه والصرف الصحي بمدينة الغردقة بنسبة 95%، كما تم استعراض احتياج المحافظة لدعم مالي من وزارة الإسكان لإستكمال أعمال تطوير محطة رافع وسوق الدهار.وأوضح المحافظ للنواب أنه فيما يتعلق بطلبهم بتخفيض أسعار الورش التابعة لوزارة الأوقاف الموجودة بمنطقة الحرفيين بالغردقة، فهذا الأمر يخص وزارة الأوقاف، واستجاب المحافظ لطلب النواب بحل نقص المياه بمدينتي سفاجا والقصير، موضحًا أنه سيتم إقامة محطتى تحلية، واحدة لكل مدينة، بقدرة 20 ألف متر مكعب لكل محطة، مطالبًا أعضاء النواب بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الإعتماد المالي لتنفيذ المحطتين، كاشفًا عن حل مشكلة أرض تقسيم الزمردة بسفاجا، وذلك بعد تدخله بنفسه بالتعاون مع هيئة عمليات القوات المسلحة.كما أوضح المحافظ أنه فيما يتعلق بملف أراضى الشباب بالمدن فإنه جار مخاطبة مجلس الوزراء لتفويضنا بإستئناف التخصيص لأراضي الشباب، التى تبلغ 150 متر لكل قطعة، وفق نموذج وشكل محدد، ووعد المحافظ بدراسة حل مشكلة قاطني عمارات "باتا" بالغردقة، ونقل ساكني عمارات الوفاء لمكان أفضل لتطوير المنطقة، مطالبًا أعضاء مجلس النواب بتوعية المواطنين أنه سيتم نقلهم لأماكن أفضل.ورحب المحافظ بمطالب أعضاء النواب بتدشين مبادرة "محبي الغردقة" لنظافة وتجميل بعض المناطق بالمدينة، بالتعاون مع السكان تلك المناطق، على أن يتم توفير معدات النظافة والتجميل من قبل مستثمري المحافظة، كما وافق على تخفيض قيمة الإزالة بمدينتي الشلاتين وحلايب.في نهاية اللقاء، وجه أعضاء مجلس النواب، الشكر لمحافظ البحر الأحمر، ووصفوا الإنجازات التي حققها بأنها غير مسبوقة في ظروف صعبة، خاصة وأنها تمت في 15 شهر فقط، وشملت مختلف القطاعات والملفات إضافة إلى حل بعض المشكلات التي كانت تمثل عائقًا أمام العديد من المشروعات التنموية والخدمية ولم يتم حلها منذ سنوات، وطالبوا المحافظ باستكمال أعمال التطوير والتجميل التي بدأها بمدن المحافظة لإعادة الوجه الجمالي للشوارع والميادين.حضر اللقاء، سكرتير عام المحافظة اللواء محمد البندارى، والسكرتير العام المساعد اللواء هشام الطويل، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى المهندس محمد عيسى، ومدير عام إدارة التخطيط ومتابعة الخطة كمال سليمان، ومدير إدارة الاتصال السياسى عاطف فرج الله، ومدير إدارة المجالس المحلية أيمن سلطان.وفى سياق آخر شنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، حملات تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية فى مدينتى الغردقة ورأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.ومن جانبه وجه الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بتكثيف حملات الرقابة علي الأسواق ومنافذ تداول الأغذية، وذلك من خلال تكليف الدكتورة نرمين ناجي مدير عام الطب الوقائي والدكتور احمد توغان مدير ادارة مراقبة الأغذية وبالاشتراك مع مراقبى الأغذية بجميع الإدارات الصحية،بشن حملات مكثفة للمرور على منافذ بيع وتداول الأغذية بجميع مدن المحافظة.