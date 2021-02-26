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كندة علوش تطلق النسخة الجديدة من مبادرة "ديوان كندة"

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:13 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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كندة علوش تطلق النسخة الجديدة من مبادرة ديوان كندة عبر حسابها الرسمي على انستجرام وبالتعاون مع مكتبة ديوان، أطلقت النجمة كندة علوش النسخة الجديدة من مبادرة #ديوان_كندة، وذلك بعد أن لاقت المبادرة إقبالاً كبيراُ من متابعيها في نسختها الأولى العام الماضي بالتزامن مع الحظر الذي فرضه وباء كوفيد 19. 

انطلاقاً من شغفها الكبير بالقراءة، ومع اتجاه الكثيرين إلى مواقع التواصل الاجتماعي، أرادت كندة علوش استغلال هذا الظرف بشكل أفضل، لتتبلور فكرة ديوان كندة بالتعاون مع مكتبة ديوان في شكل مسابقة ثقافية يضع أسئلتها مجموعة من الكتّاب من العالم العربي، ويحصل الفائزون فيها على تخفيض كبير على الكتب وتوصيلها إليهم، كما يٌخصص جزء من ثمنها للأعمال الخيرية. 

الفكرة التي لاقت صدى كبيرا عند الناس، تأتي نسختها الجديدة هذا العام بشكل أكثر تطوراً، فبالإضافة للمسابقة الثقافية وما يصاحبها من أعمال خيرية، ستعقد مسابقات أخرى لدعم المواهب الجديدة في الكتابة الأدبية بجميع أشكالها.

وعلى صعيد آخر، تم اختيار كندة علوش ضمن مجلس الحكماء المشرف على معرض مصر الدولي للفنون Egypt INT’L Art Fair والذي ستنطلق فعالياته في دورته الثانية في الفترة من 26 إلى 28 فبراير، وهو الحدث الفني الأهم والأكبر من نوعه إذ يستضيف نخبة متنوعة من أبرز رموز الفن في العالم العربي.

وعلى الصعيد الفني، تستعد كندة علوش حالياً للمشاركة في بطولة عمل جديد من المقرر عرضه بعد انتهاء موسم رمضان 2021.

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