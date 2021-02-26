جمارك دبي تُنظم ملتقى الابتكار الدولي الثاني بالتعاون مع وزارة الاقتصاد

نظمت جمارك دبي ملتقى الابتكار الدولي الثاني افتراضياً بالتعاون مع وزارة الاقتصاد للعام الثاني على التوالي ضمن مشاركتها في شهر الإمارات للابتكار ..عبر تقنية الاتصال المرئي .





ويأتي ملتقى الابتكار ليشمل مسابقة مفتوحة لكافة أفراد المجتمع عبر ارسال أفكارهم وابتكاراتهم في فيديوهات قصيرة ذات جودة عالية بالصوت والصورة بحدود 5 دقائق للفيديو لعرض /فكرة أو ابتكار أو اختراع أو ورقة عمل تكون ذات صله بأهداف وشروط الملتقى/ مع قابليتها للنشر.





وقال سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد غن ملتقى الابتكار الدولي الثاني الافتراضي الذي تنظمه وزارة الاقتصاد بالتعاون مع دائرة جمارك دبي يهدف إلى تبني أفضل الممارسات الابتكارية ونشر ثقافة الابتكار ودعم أصحاب العقول المُبدعة والأفكار الطموحة والاختراعات في الإمارات والعالم وتبادل الأفكار والممارسات الابتكارية حيث يعدُّ الابتكار محركاً رئيساً لدفع مسيرة التنمية المُستدامة وإرساء دعائم نموذجٍ اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونة.





وأكد أن الابتكار بات ضرورة ماسة للدول الطامحة للحفاظ على حضورها وتنافسيتها في المشهد الاقتصادي العالمي. .لافتاً أن دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت في ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً كوجهةٍ مُفضلة للمُبتكرين وأصحاب المواهب والعقول المُبدعة ومن أبرز الأرقام التي تُبين مدى التطور الهام الذي شهدته منظومة الابتكار بالدولة خلال السنوات الماضية فقد تم تحقيق نمو جوهري في عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة سنوياً للوزارة من 157 طلباً عام 2000 إلى ألف و 917 طلباً عام 2020 فيما تزايد العدد التراكمي لطلبات النماذج الصناعية التي تم تقديمها للوزارة بنسبة 290 بالمائة خلال العقد الأخير ليصل إلى 9 آلاف و 692 عام 2020 مقابل ألفين و 481 طلب نموذج صناعي عام 2010.





وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد أن لهذه الجهود أثر إيجابي كبير في تعزيز مركز الدولة في عدد من المؤشرات العالمية ذات الصلة من أبرزها أنها عززّت الدولة مركزها على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2020 متقدمة بمرتبتين عن تصنيفها عام 2019 لتحتل المرتبة 34 عالمياً ولتحافظ على صدارتها في المركز الأول عربياً للعام الخامس على التوالي و تعزيز مكانة دولة الإمارات في المؤشر العالمي لريادة الأعمال حيث احتلت المركز الخامس عالمياً والأول عربياً لسنة 2019 و تحقيق المرتبة 25 عالمياً والأولى عربياً على مؤشر التنافسية العالمي لعام 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.





ومن جهته أعرب سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي عن سعادته بأن يتوج التعاون الدائم بين وزارة الاقتصاد وجمارك دبي بهذه المبادرة التي تهدف إلى دعم وتشجيع المبتكرين واعطائهم الفرصة لعرض ابتكاراتهم والتعريف بها على أوسع نطاق لنشر ثقافة الابتكار في مجتمعنا وتعزيز جهود دولة الامارات في تحقيق الريادة العالمية من خلال تطوير الأفكار والابتكارات الجديدة حيث يُعد الابداع والابتكار من أهم المسارات التي تعتمدها دولة الإمارات العربية المتحدة في خططها الاستراتيجية للتنمية والتطوير الاقتصادي وتمثل مبادرات مئوية الامارات 2071 قفزة نوعية في خطط الدولة ومبادراتها المستقبلية المرتكزة على الاستثمار في البحث والتطوير بالقطاعات الواعدة والتركيز على القطاعات التي تعتمد على الابتكار والريادة والصناعات المتقدمة وتنمية جيل من المخترعين والعلماء الإماراتيين ودعم إسهامهم في تطور العلوم والتكنولوجيا .





وأوضح أن جمارك دبي تواصل اطلاق الابتكارات الجديدة لتطوير قدرتها على الانجاز السريع للمعاملات الجمركية حيث باتت أنظمتها الالكترونية الذكية قادرة على تلبية متطلبات التطور الاقتصادي والتجاري السريع بفضل ابتكار التطبيقات الرقمية الذكية باستمرار من قبل الموظفين بالدائرة وادخالها ضمن انظمتها ما أدى إلى نمو بالمعاملات الجمركية المنجزة في العام 2020 بنسبة 23 بالمائة ليصل عددها إلى 16 مليون معاملة جمركية مقارنة مع 13 مليون معاملة في العام 2019 وبلغت نسبة المعاملات المنجزة عبر القنوات الذكية والإلكترونية للدائرة 99.3 بالمائة بنحو 15.9 مليون معاملة وذلك في اطار الالتزام بخطط دولة الإمارات بأن تكون العمليات والمعاملات الحكومية بأكملها عمليات ومعاملات غير ورقية يتم إنجازها الكترونياً وقد بلغ عدد الابتكارات النوعية التي طورتها الدائرة في العام 2020 نحو 91 ابتكاراً ليصل اجمالي عدد الابتكارات النوعية التي قامت بتطويرها إلى 237 ابتكارا وبلغ اجمالي عدد جوائز الابتكار التي حصلت عليها جمارك دبي حتى نهاية عام 2020 نحو 127 جائزة كما حققت الدائرة انجازاً غير مسبوق عالمياً بحصولها على تصنيف مؤسسة رائدة في الابتكار من المعهد العالمي للابتكار.





وقال حسين الفردان مدير أول مركز الابتكار في جمارك دبي إن مبادرات الملتقى هذا العام تحمل قيمة مميزة لأنها تتواكب مع الإنجازات الكبيرة التي تحققها دولة الإمارات والتي تتزامن مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي. وانطلاقاً من هذا المبدأ تم جمع نخبة من المتحدثين والمبدعين والمبتكرين والمخترعين ورواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار من مختلف الدول والجنسيات والأعمار ومن قطاعات مختلفة مثل: /قطاع التعليم و القطاع الحكومي والقطاع الخاص/ تحت مظلة واحدة في الملتقى الافتراضي لعرض آخر الابتكارات والاختراعات التي توصلوا إليها في تلك القطاعات بطريقة ذكية.





وأشار الفردان إلى أهداف الملتقى المتنوعة والمتمثلة في نشر ثقافة الإبداع والابتكار في المجتمع الإماراتي والمجتمع الدولي بكل شرائحه مع تحقيق التبادل المعرفي بين المبتكرين والمخترعين .