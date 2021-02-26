وزير النقل : السيسي قالى"ملكش دعوة بالفلوس" المهم تتم مراحل التطوير فى واقت واحد



وأضاف "الوزير"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة أن القطار يعمل إيضا على تنمية الصحراء وربط محاور الدولة ببعضها، معقبا: " بنعمل وادى موازى لوادى النيل مثل ماقال فاروق الباز".



وأشار وزير النقل والمواصلات: "عرضت القطار الكهربائي السريع على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقالي يتنفذ كله مرة واحد، وملكش دعوة بالفلوس، أنا هوفَّرها".



قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن القطار الكهربائي يتميز بأنه سريع ويحمل عدد ركاب أكثر واقتصادي ولا يلوث البيئة، معلقا: "فيه ناس بتقول أنتوا عاملين القطار فى الجبل، وأنا بقولهم لازم أجرى فى الجبل عشان أوصل للمناطق الحيوية، ماينفعش أعمل قطار فى الوادى الضيق وندخل فى مشاكل مع الناس".