ترتيب الدوري المصري الممتاز اليوم الجمعة 26/ 2/ 2021





ترتيب الدوري المصري، يتساءل الكثيرون عن ترتيب جدول مسابقة الدوري المحلي، عقب انتهاء أية مباراة في البطولة، ليطمئن كل مشجع على موقع وترتيب فريقه.





ترتيب الدوري المصري





وتعادل المصري البورسعيدي مع نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين لكل فريق في المباراة المؤجلة من الجولة الـ9 من المسابقة، ليحتل ممثل بورسعيد المرتبة الـ3 من ترتيب الدوري المصري الممتاز.





ترتيب الدوري المصري بعد مباراة اليوم





ووصل المصري للنقطة 22 متفوقًا على الأهلي بنقطة وحيدة فقط ليحتل المركز الثالث من ترتيب الدوري مع وجود عة مباريات مؤجلة للمارد الأحمر.





الزمال متصدر ترتيب الدوري المصري





وتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة بينما يأتي مصر المقاصة في المرتبة الثانية برصيد 23، وجاء الأهلي في المرتبة الرابع برصيد 21 نقطة ولكن يتبقى له 4 مباريات مؤجلة، بسبب التزماته القارية.





ترتيب الدوري المصري والمراكز الأولى





ولعب الزمالك الذي يحتل المركز الأول في ترتيب الدوري المصري 12 مباراة، فاز خلالها بـ9 مباريات وتعادل مباراتين وخسر في مباراة ونجح في تسجيل 21 هدفًا وتلقى مرماه 6 أهداف.





الأهلي في ترتيب الدوري المصري





بينما احتل فريق الأهلي حامل اللقب المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري بعد تعادل المصري أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين لكل فريق في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما اليوم.





ترتيب الدوري المصري





ويمتلك الأهلي فرصة كبيرة لتصدر ترتيب الدوري المصري متمثلة في فوزه بكافة مباريات المؤجلة، حيث أنه أقل الفرق خوضاً للمباريات، حيث لعب الأهلي رابع رتيب الدوري المصري 9 لقاءات، نجح خلالها في الفوز بـ9 مواجهات، بينما تعادل في ثلاثة أخرى، ولم يتعرض لأية هزيمة، ولديه 18 هدفاً.







