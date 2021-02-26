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قبل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.. نصائح لاستخدام التابلت

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:26 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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ساعات قليلة تفصلنا عن بدء امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي، وفي هذا السياق اصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدد من التعليمات بشأن الامتحان علي التابلت وهي كالتالي:


1_ ضرورة غلق التابلت تمامًا بعمل Shutdowm قبل الدخول للحجرة، ومن ثم فتحه مرة أخرى عند الوصول للأماكن المخصصة لأداء الامتحان؛ وذلك لتشغيل الAccess poin في نطاق كل فصل تلقائيًا؛ تجنبًا للتحميل على Access point معين.


2_ عدم الانشغال بعلامة التعجب “!”، التي تظهر على الشبكة، وبمجرد ظهور علامة “واي فاي”، أعلى الشاشة، فذلك يعني أن الجهاز متصل، وادخل فورًا على موقع الامتحان.

3_ افتح منصة الامتحان: https:assessment.local.ekb.eg أو كتابتها فى جوجل فى حالة عدم الفتح ومرة تانى هقول لاتعمل خارج المدرسة.


4_ أثناء أداء الامتحان، ممنوع نهائيًا فتح أي صفحة أخرى بمتصفح “جوجل كروم”لأن ذلك يؤدي للخروج من الامتحان نهائيًا.


5_ يجب على كل طالب إدخال كود الجلسة الخاص به، وفي حال إدخال كود مختلف يعتبر متغيب عن امتحانه.


6_ تبدأ الامتحانات على “التابلت” في موعد ثابت للجميع، ويغلق تلقائيًا في نهاية الوقت للجميع، وعداد الوقت الذي يظهر للطالب يبين فقط المدة التي قضاها الطالب أثناء حل الامتحان، بمعنى أنه إذا كان هناك امتحان زمن إجابته ساعة ونصف ومحدد له البدء الساعة التاسعة، وهناك 3 طلاب، فتح الأول المنصة الساعة التاسعة تمامًا، والثاني في التاسعة الربع، والثالث في الساعة العاشرة، فإن امتحانهم جميعًا يغلق في تمام الساعة العاشرة والنصف بحسب الزمن المحدد على “السيرفر”. وهذا مثال فقط.


7_ عند انتهاء الامتحان فإن الإجابات تحفظ تلقائيًا وترسل تلقائيًا إلى موقع الوزارة، حتى لو ولم يضغط الطالب على زر ارسال، وحتى لو خرج من الامتحان لأي سبب، لأن الإجابات تحفظ تلقائيًا.


8_ إذا نسي الطالب جهاز التابلت الخاص به أو جاء به غير مشحون، أو عليه رمز قفل نسى فتحه، ففي جميع هذه الأحوال لن يؤدي الطالب الامتحان ورقيًا؛ لأن جاهزية التابلت للامتحان مسؤولية الطالب، وهذا يعتبر إهمال.


9_ الحالة الوحيدة للامتحان الورقي هي حدوث مشكلة تعوق استقبال الشبكة وعدم نزول الامتحان على “التابلت” وهذا يقدره أخصائي التطوير التكنولوجي.


10_ ممنوع إدخال أي كتب خارجية أو مذكرات ورقية داخل اللجان الامتحانية، والمسموح به فقط هو الكتاب المدرسي.


11_ على جميع الطلاب بالتواجد داخل اللجنة قبل الساعة الثامنة والنصف؛ للاطمئنان على جاهزة “التابلت” وحل اي مشكلة.

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