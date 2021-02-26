شيماء تنطلق في عالم البناء.. رحلة شابة مصرية من الصفر إلى رئيس مجلس إدارة



عرض الإعلامي أحمد فايق، خلال برنامجه "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، تقريرًا، يرصد رحلة شابة مصر تُدعى "شيماء"، تبلغ من العمر 34 عامًا، انطلقت في عالم مواد البناء من الصفر إلى رئيس مجلس إدارة.



وقالت شيماء عليبة، رئيس مجلس إدارة شركة متخصصة في مواد البناء، إنها بدأت مشوارها تدريجيًا، ومرت خلال مشوارها بالفشل والنجاح، ولكن كان لديها إصرارًا كبيرًا، لافتة إلى أنه دخلت مجال البناء والمعمار بسبب حبها الشديد لهذا المجال.



وأضافت "عليبة"، أنها بدأت في هذا المجال منذ أن كان لديها 19 عامًا، وبعدها أسست شركتها الخاصة بعد شراكة دامت لمدة 5 سنوات، متابعة: "أسست الشركة وحصلي قفزة كبيرة من ساعة ما دخلت المشروعات القومية".



وأشارت إلى أنها حلمت بالدخول لمجال المشروعات القومية منذ أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أن المشروعات القومية أمن قومي، لافتة إلى أنها درست في أكاديمية ناصر.



وتابعت: "قعدت سنتين رايحة جاية علشان أشارك في المشروعات القومية، ودخلت فعلًا المشروعات دي"، لافتة إلى أنها المرأة الوحيدة بين العاملين بها، منوهة بأن المشروعات القومية أصبحت ىتُسلم في مدة زمنية أسرع، معلقة: "بنشتغل 24 ساعة حتى في قت كورونا".



