باحثة: المرأة المطلقة تلجأ للزواج العرفي حتى لا تفقد أولادها



وأشارت "سليمان"، خلال حوارها ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن المطلقة تلجأ للزواج العرفي حتى لا تفقد أولادها، معلقة: "الست المصرية مش بتسيب أولادها"، مطالبة أن يكون من حق الزوجة بعد الطلاق أن تتزوج دون أن تفقد أولادها.



قالت عبير سليمان، باحثة في قضايا المرأة، إن المرأة بعد الطلاق تكون أشبه بالشيىء المحرم، معلقة: "عيب تكلم رجل، وعيب تتخطب، وتتجوز، وتحب".