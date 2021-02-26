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باحثة: المرأة المطلقة تلجأ للزواج العرفي حتى لا تفقد أولادها

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:26 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت عبير سليمان، باحثة في قضايا المرأة، إن المرأة بعد الطلاق تكون أشبه بالشيىء المحرم، معلقة: "عيب تكلم رجل، وعيب تتخطب، وتتجوز، وتحب".

وأشارت "سليمان"، خلال حوارها ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن المطلقة تلجأ للزواج العرفي حتى لا تفقد أولادها، معلقة: "الست المصرية مش بتسيب أولادها"، مطالبة أن يكون من حق الزوجة بعد الطلاق أن تتزوج دون أن تفقد أولادها.

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