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رئيس الشهر العقاري: رسوم المادة 35 ثابتة.. والعميل يدفعها على مرتين (فيديو)

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:29 م
أمنية فوزي
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قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن الدولة تقدم الخدمات للمواطنين رغبة منها في تسيير الحياة على المواطنين وراحتهم وتقديم الرعاية لهم.

وأضاف رئيس مصلحة الشهر العقاري، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن رسوم المادة 35 ثابتة، والمواطن لا يدفع الرسوم كلها مرة واحدة، ولكن دفع ربعها في الأول أي ما يعادل 25%، والبقية تدفع عند تسجيل الحكم.

وتابع: "جميع التصرفات غير المسجلة ليس لها قيمة سوى بين أطرافها البائع والمشتري، والمقصود بالتصرف غير المسجل، هو الذي لم يسجل في الشهر العقاري، لأنها الجهة الوحيدة المنوطة بنفل الملكية".

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