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ريال مدريد يرفض عرض رايولا لضم نجم ميلان

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الوكيل الإيطالي مينو رايولا عرض خدمات موكله الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان الإيطالي على ريال مدريد الإسباني.

وأشار موقع ديفنسا سنترال الإسباني إلى أن عقد دوناروما مع ميلان ينتهي في الصيف المقبل وبالتالي يستطيع التعاقد بشكل مجاني مع أي نادي.

وأوضح الموقع الإسباني أن رايولا استغل عدم التوصل إلى اتفاق مع ميلان بشأن تجديد دوناروما وقام بعرض حارس المرمى الإيطالي على أكثر من نادي على رأسها ريال مدريد الإسباني لمعرفة إذا كانوا على استعداد لدفع راتب من 9حتى10 ملايين يورو له سنويًا.

وأكد الموقع الإسباني أن ميلان عرض على دوناروما التجديد مقابل راتب سنوي يبلغ قدره 7.5 مليون يورو بينما طلب رايولا مبلغ 10 ملايين يورو.

وأفاد الموقع الإسباني بأن مسئولي ريال مدريد ردوا على رايولا بأنهم غير مهتمين بحارس مرمى ميلان لأن هذا المركز يشهد وجود البلجيكي تيبو كورتوا بالإضافة إلى امتلاكه للحارس الشاب الأوكراني أندريه لونين.

وألمح الموقع الإسباني أن مفاوضات رايولا مع ريال مدريد لم تشهد الحديث عن موكله الآخر إيرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند وأحد أهداف الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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