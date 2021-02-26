عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي نهاية الموسم

كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة الأنباء التي ترددت في الساعات القليلة الماضية عن حقيقة الاتجاه داخل النادي الأحمر لرحيل محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم عقب نهاية الموسم الحالي.





وقال المصدر إن كل ما يتردد بخصوص رحيل محمود كهربا عن الفريق ليس له أساس من الصحة وما يتردد اجتهادات لا صحة لها.





وأضاف المصدر بأن محمود كهربا واحدا من العناصر المهمة في فريق الأهلي والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني متمسك بجميع اللاعبين ومسألة رحيله ليست واردة.





وكانت وسائل إعلامية قد أشارت في الساعات القليلة الماضية عن رحيل كهربا عن الأهلي بنهاية الموسم الحالي بعد موافقة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر.





ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش بعد غد الأهلي على ستاد الأهلي we ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.



