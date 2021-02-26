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تعرف على العقبة الوحيدة في ملف تجديد عقد نجم الزمالك

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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حرص عصام سالم المتحدث الرسمي بأسم نادي الزمالك، توضيح أزمة تجديد التعاقد مع الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول، حيث ينتهى تعاقد اللاعب مع الأبيض بنهاية الموسم الحالي.

وقال "سالم" في تصريحات صحفية :" نراعي شعور جماهير نادي الزمالك، وفرجاني ساسي لاعب كبير لكن الأمور المالية في هذا التوقيت صعبة، نتمنى أن تنتعش خزينة الزمالك بمبلغ 20 مليون جنيه دفعة واحدة ثم يتم محاسبة مجلس الإدارة على تجديد فرجاني ساسي".

وأضاف :" فرجاني ساسي أبلغ مسئولي الزمالك برغبته في تجديد تعاقده، لذلك لن ندخر جهدا في التجديد له ونسابق الزمن من أجل حسم هذا الأمر".

وأتم المتحدث الرسمي للزمالك حديثه :" المشكلة الحقيقة في تجديد التعاقد لفرجاني ساسي أو وجود أزمة مالية بشكل عام بسبب الحجز الإداري على حسابات وأموال نادي الزمالك بسبب التأمينات".

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