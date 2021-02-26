عاجل.. الأهلي يفقد نجمه أمام طلائع الجيش

تأكد غياب علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام نظيره طلائع الجيش والمقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.





ولم ينتهي معلول من تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية والتي أصيب فيها خلال مباراة الأهلي أمام بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية وأجبرته على الغياب عن الفريق في مباريات بالميراس والمريخ السوداني وسيمبا التنزاني.





ومن المنتظر أن يكون معلول جاهزا للمشاركة مع الأهلي عقب مباراة طلائع الجيش وتجهيزه لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي والمقرر لها 6 مارس المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش بعد غد الأهلي على ستاد الأهلي we ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.



