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مترجم موسيماني يغيب عن مباراة طلائع الجيش بسبب عملية جراحية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:35 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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خضع الدكتور عمرو محب مترجم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لعملية جراحية اليوم الجمعة.

وأجرى عمرو محب جراحة الفتاق بعد تعرضه لآلام شديدة خلال الفترة الماضية ما تسبب خضوعه للعملية خلال الفترة الحالية.

وتأكد غياب عمرو محب عن مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري الممتاز والمقرر إقامتها بعد غدا الجمعة.

ويغيب عمرو محب عن الأهلي بالمباراة التنسيق مع الجهازين الفني والإداري برئاسة سيد عبد الحفيظ.

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