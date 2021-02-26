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"لن نلقي بهم في الشارع".. قرار إنساني للسيسي بشأن المتضررين من توسعات الطرق

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:41 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، التفاصيل الكاملة لتعويض المتضررين من توسعات الطرق، مشيرا إلى أنه موضوع مهم جدا ويخص جميع الطرق التي تتم أو الكباري أو السكة الحديد أو المترو أو الموانئ.

وقال "الوزير"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الأمر واضحة، بأننا لا نخرج أهالينا من منازلهم ونلقي بهم في الشارع أبدا أو نضعهم في خيام أو معسكرات ولكن قبل بدء المشروعات نخرج بقرار ما يسمى بنزع الملكية للنفع العام.

وأضاف: "لدينا منظمات عالمية دولية تراقبنا - ونقول لهم أهلا وسهلا بهم- حيث يراقبون هل أثرت وسيلة المواصلات على المجتمع أم لا، هل تم تعويض أهالينا أم لا"، معلقًا: "قبل ما ناس ديه تكلم معانا إحنا بنكون بنعمل دورنا بتوجيه من الريس والحكومة المصرية ومراقبة النواب".

وتابع: "لو لدينا حلول لإقامة المشروع دون نزع الملكية نحاول إجراءها ولكن في حالة عدم وجود حلول نقوم باستخراج قرار نزع الملكية للنفع العام ثم نقول للمواطنين أن هذه البيوت سيتم إزالتها أو هذه الأراضي سيتم الدخول عليها، بعدها هيئة المساحة المنضبطة تعمل على تحديد قيمة المنزل أو الأرض"، معلقا: "رغم تحديد قيمة الشقة بنحاول نزود القيمة.. يعني مثلًا الأوضة بـ 40 ألف جنيه والمطبخ والصالة زي الأوضة.. يعني 4 أوض 160 ألف جنيه و5 أوض 200 ألف جنيه سواء مستأجر قانون قديم أو مالك نعطيه هذا التعويض".

وأكمل: "عندما عرضنا على الرئيس السيسي أن الذي يبني على أرض الدولة ليس له تعويض ولكن الرئيس رفض وقال إن الساكن يفصل عن المالك، ولذلك تم إجراء ما يسمى التعويض الاجتماعي للساكن سواء مالك أو مؤجر"، لافتا إلى أن بعض المواطنين منهم يرفضون التعويضات ويأخذون سكن مكانه.

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