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المدينة الطبية بجامعة الملك سعود تشارك بمركز طبي يديره 31 طبيبًا وممرضًا لتأمين سلامة المشاركين بسباق الفورمولا إي

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:40 م
بوابة الفجر
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 تشارك المدينة الطبية بجامعة الملك سعود بفريق طبي من المدينة الطبية في سباق الفورمولا إي 2021 الذي تنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية خلال هذين اليومين بجوهرة المملكة “الدرعية” بمدينة الرياض بمشاركة 24 متسابقًا من ثلاث قارات في العالم.

وأوضح المدير التنفيذي للشؤون الصحية للمدينة البرفيسور فوزي بن فهد الجاسر في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن المدينة أعدت مركزًا طبيًا متكاملاً يضم فريقًا يتكون من 11 طبيبًا وستة ممرضين و14 طاقمًا اسعافيًا على أعلى مستوى من الأداء وذلك لتقديم الخدمات الطبية اللازمة خلال المسابقة.

وأشار إلى أن المركز يضم تجهيزات طبية متقدمة لفحص و عزل حالات الإصابة بفيروس كورونا وعيادة للأمراض التنفسية و4 سيارات إسعاف مجهزة تجهيزًا كاملًا لنقل أي مصاب لا سمح الله إلى المدينة الطبية الجامعية في أسرع وقت.

وأكد البرفيسور فوزي الجاسر أن المدينة الطبية بحامعة الملك سعود على أهبة الاستعداد دائما في تقديم أرقى الخدمات الطبية اللازمة للحالات التي تردها والمشاركة مع قطاعات الدولة في إنجاح الفعاليات الدولية المقامة في المملكة لتبين للعالم ما تتمتع به بلادنا من إمكانيات متميزة في مختلف المجالات تؤهلها لاستضافة أكبر البطولات العالمية.

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