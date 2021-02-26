الباز يكشف تفاصيل فتنة الإخوان باستغلال قصة قانون الشهر العقاري

Advertisements
الباز يكشف تفاصيل فتنة الإخوان باستغلال قصة قانون الشهر العقاري
الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:43 م
داليا الحسين
Advertisements
أكد الإعلامي الدكتور محمد الباز، أن هناك محاولة من قبل جماعة الإخوان الإرهابية لتسخين المواطنين ضد قانون التسجيل بالشهر العقاري.
وكشف "الباز"، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، تفاصيل فتنة الإخوان عبر منصاتها باستغلال قصة قانون التسجيل في الشهر العقاري، موضحًا أن هناك جروب عنوانه "عنوانه مش هنسجل يا سيسي.. الشهر العقاري"، والجروب يضم 5300 شخص.
وتابع: "المفروض لما تلاقي الجروب هدة تفتكر أن دة جروب تم إنشاؤه بعد ما طلع القانون بتاع التسجيل في الشهر العقاري، لكن لما تشوف هتلاقي الجروب تم إنشاؤه من 6 سنين، وآخر اسم للجروب كان لا لقانون التصالح".
ولفت "الباز"، إلى أنه لا يرفض الحوار حول القانون الجديد أو انتقاده، ولكن يجب أن نعرف أن هذا القانون ليس بالجديد ولكن تم الموافقة عليه يوم 5 سبتمبر 2020.
وأوضح: "ناس بتقول القانون بيلغي صحة التوقيع على العقد، لكن اللي كتير مننا ميعرفوش أن صحة التوقيع ملوش علاقة بنقل الملكية، لكن معناه أن شخص باع لمواطن، ومش من حق الورثة مثلا يقولوا لا دة مش توقيع والدنا".
وعن فائدة القانون الجديد، قال: "لما العقار يكون مسجل باسمك محدش قدر يبيع الوحدة بتاعتك غيرك ودة بيمنع النصب، وأيضًا رفع قيمة العقار، لأن العقار المسجل يجب أن يكون سليم 100%، وكل أوراقه معتمدة".
وكشف "الباز"، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، تفاصيل فتنة الإخوان عبر منصاتها باستغلال قصة قانون التسجيل في الشهر العقاري، موضحًا أن هناك جروب عنوانه "عنوانه مش هنسجل يا سيسي.. الشهر العقاري"، والجروب يضم 5300 شخص.
وتابع: "المفروض لما تلاقي الجروب هدة تفتكر أن دة جروب تم إنشاؤه بعد ما طلع القانون بتاع التسجيل في الشهر العقاري، لكن لما تشوف هتلاقي الجروب تم إنشاؤه من 6 سنين، وآخر اسم للجروب كان لا لقانون التصالح".
ولفت "الباز"، إلى أنه لا يرفض الحوار حول القانون الجديد أو انتقاده، ولكن يجب أن نعرف أن هذا القانون ليس بالجديد ولكن تم الموافقة عليه يوم 5 سبتمبر 2020.
وأوضح: "ناس بتقول القانون بيلغي صحة التوقيع على العقد، لكن اللي كتير مننا ميعرفوش أن صحة التوقيع ملوش علاقة بنقل الملكية، لكن معناه أن شخص باع لمواطن، ومش من حق الورثة مثلا يقولوا لا دة مش توقيع والدنا".
وعن فائدة القانون الجديد، قال: "لما العقار يكون مسجل باسمك محدش قدر يبيع الوحدة بتاعتك غيرك ودة بيمنع النصب، وأيضًا رفع قيمة العقار، لأن العقار المسجل يجب أن يكون سليم 100%، وكل أوراقه معتمدة".
Advertisements