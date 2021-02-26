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الباز يكشف تفاصيل فتنة الإخوان باستغلال قصة قانون الشهر العقاري

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:43 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الإعلامي الدكتور محمد الباز، أن هناك محاولة من قبل جماعة الإخوان الإرهابية لتسخين المواطنين ضد قانون التسجيل بالشهر العقاري.

وكشف "الباز"، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، تفاصيل فتنة الإخوان عبر منصاتها باستغلال قصة قانون التسجيل في الشهر العقاري، موضحًا أن هناك جروب عنوانه "عنوانه مش هنسجل يا سيسي.. الشهر العقاري"، والجروب يضم 5300 شخص.

وتابع: "المفروض لما تلاقي الجروب هدة تفتكر أن دة جروب تم إنشاؤه بعد ما طلع القانون بتاع التسجيل في الشهر العقاري، لكن لما تشوف هتلاقي الجروب تم إنشاؤه من 6 سنين، وآخر اسم للجروب كان لا لقانون التصالح".

ولفت "الباز"، إلى أنه لا يرفض الحوار حول القانون الجديد أو انتقاده، ولكن يجب أن نعرف أن هذا القانون ليس بالجديد ولكن تم الموافقة عليه يوم 5 سبتمبر 2020.

وأوضح: "ناس بتقول القانون بيلغي صحة التوقيع على العقد، لكن اللي كتير مننا ميعرفوش أن صحة التوقيع ملوش علاقة بنقل الملكية، لكن معناه أن شخص باع لمواطن، ومش من حق الورثة مثلا يقولوا لا دة مش توقيع والدنا".

وعن فائدة القانون الجديد، قال: "لما العقار يكون مسجل باسمك محدش قدر يبيع الوحدة بتاعتك غيرك ودة بيمنع النصب، وأيضًا رفع قيمة العقار، لأن العقار المسجل يجب أن يكون سليم 100%، وكل أوراقه معتمدة".

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