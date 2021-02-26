"تنسيقية الأحزاب": تحرك برلمانى لفتح حوار مجتمعي حول تعديلات قانون الشهر العقاري

علق النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجدل الكبير الذي أثير بسبب تعديل قانون الشهر العقاري، قائلا:" إن طبيعة التنسيقية أنها تستمتع لنبض المواطن، ولديها خط عام، يحكمها وهو أي قانون يتعلق بمصلحة المواطن، يجب ان يجرى قبله حوار مجتمعي لكي يخرج منتج تشريعي متزن"



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن تعديلات قانون الشهر العقاري من شانه أن يحقق المصلحة العامة للدولة والمواطن، لأنه يحث على تسجيل الثروة العقارية، ولكن جب أن يراعي هذا القانون ألا يضيف أعباء جديدة على المواطن، ويجب أن يراعى هذا الأمر في التشريع حتى في المدد الزمنية لتطبيق القانون، خاصة وان المواطن المصري مر بعدة مراحل منها الإصلاح الاقتصادي، وأزمة كورونا، وقانون التصالح.



واستكمل أن هناك اجتماعات مستمرة بين أعضاء مجلسي النواب والشيخ بالتنسيقية لبحث حلول بشان هذا التعديل، مضيفا أنا لتنسيقية تطالب بفتح حوا رمجتمعي يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة ومصلحة المواطن.



واستطرد أن اعضاء الشيوخ بالتنسيقية سيقدمون دراسة وافية حول هذا التعديل على قانون الشهر العقاري،موضحا انه سيكون هناك تحرك إجرائي على الارض بشان هذا القانون خلال الفترة المقبلة.



ونوه إلى أن المواطن المصري يجب أن يدرك أن الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي ليست هي مصدر المعلومة، ولا يمكن ان تكون مصدر الاقتراحات، وهناك مؤسسات وأحزاب ونواب يمكن التواصل معهم لفتح نقاس حول هذه القوانين، دون أن يكون هناك تسخين على الارضضد الدولة، او ترويج مصطلحات ضريبي غير منصبطة وأرقام غير صحيحة حول هذا القانون.