عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق طلعت مصطفى

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، عن تفاصيل وفاة شاب على يد ابن شقيق رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي ، بعد حادث تصادم أمام احد فنادق القاهرة بمنطقة قصر النيل.





وأفاد المصدر بأن غرفة النجدة تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم أسفر عن مصرع شاب، يبلغ من العمر ١٨ عام كان بصحبه أسرته داخل سيارة.









وأضاف المصدر أن نجل شقيق رجل الأعمال كان يسير بسرعة كبيرة بعد خروجه من أحد الفنادق الشهيرة ، قام الجاني بالاصدام به ما أدى لإصابة الشاب بجروح خطيرة وفارق الحياة على إثرها.



