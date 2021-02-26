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عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق طلعت مصطفى

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:43 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، عن تفاصيل وفاة شاب على يد ابن شقيق رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي ، بعد حادث تصادم أمام احد فنادق القاهرة بمنطقة قصر النيل.

وأفاد المصدر بأن غرفة النجدة تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم  أسفر عن مصرع شاب،  يبلغ من العمر ١٨ عام كان بصحبه أسرته داخل سيارة.


وأضاف المصدر أن نجل شقيق رجل الأعمال كان يسير بسرعة كبيرة بعد خروجه من أحد الفنادق الشهيرة ، قام الجاني بالاصدام  به ما أدى لإصابة الشاب بجروح خطيرة وفارق الحياة على إثرها.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم و عرضه  على الطب الشرعي لأخذ عينة دماء وإجراء تحليل مخدرات له.

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