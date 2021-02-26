رئيس الشهر العقارى: القانون الجديد يستهدف راحة المواطن (فيديو)

قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل في الشهر العقاري، مشيرا إلى أن العقود كان يتم تسجيلها في الماضي خلال 3 سنوات، ومع التعديل الجديد لا يستغرق التسجيل أكثر من 30 يوم.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن اتجاه الدولة راحة المواطن وحصر الملكيات المسلجة، مواضحًا أننا لدينا في جمهورية مصر العربية الكثير من من التصرفات غير المسلجة بالشهر العقاري، بسبب وجود حلقات عرفية لنقل الملكية.



وتابع: "الهدف من قانون التسجيل بالشهر العقاري هو منع الازدواج بين المحاكم والشهر العقاري"، موضحًا أنه طبقا لأحكام القانون فإن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل في الشهر العقاري، وليس الحصول على صحة التوقيع، وأن العقارات الغير مسجلة بالشهر العقاري ليس لها أثر قانوني سوى بين أفرادها "البائع والمشتري".