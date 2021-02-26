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رئيس الشهر العقارى: القانون الجديد يستهدف راحة المواطن (فيديو)
الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:45 م
داليا الحسين
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قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل في الشهر العقاري، مشيرا إلى أن العقود كان يتم تسجيلها في الماضي خلال 3 سنوات، ومع التعديل الجديد لا يستغرق التسجيل أكثر من 30 يوم.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن اتجاه الدولة راحة المواطن وحصر الملكيات المسلجة، مواضحًا أننا لدينا في جمهورية مصر العربية الكثير من من التصرفات غير المسلجة بالشهر العقاري، بسبب وجود حلقات عرفية لنقل الملكية.
وتابع: "الهدف من قانون التسجيل بالشهر العقاري هو منع الازدواج بين المحاكم والشهر العقاري"، موضحًا أنه طبقا لأحكام القانون فإن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل في الشهر العقاري، وليس الحصول على صحة التوقيع، وأن العقارات الغير مسجلة بالشهر العقاري ليس لها أثر قانوني سوى بين أفرادها "البائع والمشتري".
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن اتجاه الدولة راحة المواطن وحصر الملكيات المسلجة، مواضحًا أننا لدينا في جمهورية مصر العربية الكثير من من التصرفات غير المسلجة بالشهر العقاري، بسبب وجود حلقات عرفية لنقل الملكية.
وتابع: "الهدف من قانون التسجيل بالشهر العقاري هو منع الازدواج بين المحاكم والشهر العقاري"، موضحًا أنه طبقا لأحكام القانون فإن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل في الشهر العقاري، وليس الحصول على صحة التوقيع، وأن العقارات الغير مسجلة بالشهر العقاري ليس لها أثر قانوني سوى بين أفرادها "البائع والمشتري".
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