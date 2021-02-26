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الباز: الفقراء ومحدودي الدخل يعيشون أفضل عصورهم في عهد السيسي

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:46 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الإعلامي الدكتور محمد الباز،، أن الحوار حول قوانين التسجيل بالشهر العقاري هو السبيل الوحيد لتحقيق الهدوء والاستقرار بالمجتمع، مشيرا إلى أن هناك تفسيرات كثيرة حول القانون ليس لها أي علاقة بالصحة.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن قنوات الإخوان ومنصاتهم عبر السوشيال ميديا بدأت تحريض الناس على الحكومة، وبدأ الحديث حول حكومة الجباية، وطمع الحكومة في أموال الناس لسد الاحتياجات.

وتابع "الباز": "مينفعش أقعد قدام قنوات الإخوان وأسمع منهم وأصدق كلامهم، ولما الدولة تطلع وتوضح للناس الحقيقة الناس تتشكك فيها، لازم تاخد معلوماتك عن القوانين اللى بتصدر عن حكومة بلدك من المصادر الرسمية اللى مش هتخدعك ولا تضحك عليك".

ولفت، إلى أن قنوات الإخوان تزعم أن الفقراء ومحدودي الدخل يتم طحنهم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا يتنافى مع الواقع تماما، موضحًا أن فقراء هذا الطن ومحدودي الدخل بشواهد كثيرة يعيشون أفضل عصورهم الآن في عهد الرئيس السيسي.

وواصل: "الناس اللى كانت عايشة في مناطق خطرة وغير مخططة الحكومة خدتهم وراحوا مناطق آدمية، كم أسرة بتاخد تكافل وكرامة؟ وكام مواطن استفاد من مبادرة حياة كريمة؟، وكم مواطن استفاد من مبادرة 100 مليون صحة؟".

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