الباز: الفقراء ومحدودي الدخل يعيشون أفضل عصورهم في عهد السيسي

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الباز: الفقراء ومحدودي الدخل يعيشون أفضل عصورهم في عهد السيسي
الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:46 م
داليا الحسين
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أكد الإعلامي الدكتور محمد الباز،، أن الحوار حول قوانين التسجيل بالشهر العقاري هو السبيل الوحيد لتحقيق الهدوء والاستقرار بالمجتمع، مشيرا إلى أن هناك تفسيرات كثيرة حول القانون ليس لها أي علاقة بالصحة.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن قنوات الإخوان ومنصاتهم عبر السوشيال ميديا بدأت تحريض الناس على الحكومة، وبدأ الحديث حول حكومة الجباية، وطمع الحكومة في أموال الناس لسد الاحتياجات.
وتابع "الباز": "مينفعش أقعد قدام قنوات الإخوان وأسمع منهم وأصدق كلامهم، ولما الدولة تطلع وتوضح للناس الحقيقة الناس تتشكك فيها، لازم تاخد معلوماتك عن القوانين اللى بتصدر عن حكومة بلدك من المصادر الرسمية اللى مش هتخدعك ولا تضحك عليك".
ولفت، إلى أن قنوات الإخوان تزعم أن الفقراء ومحدودي الدخل يتم طحنهم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا يتنافى مع الواقع تماما، موضحًا أن فقراء هذا الطن ومحدودي الدخل بشواهد كثيرة يعيشون أفضل عصورهم الآن في عهد الرئيس السيسي.
وواصل: "الناس اللى كانت عايشة في مناطق خطرة وغير مخططة الحكومة خدتهم وراحوا مناطق آدمية، كم أسرة بتاخد تكافل وكرامة؟ وكام مواطن استفاد من مبادرة حياة كريمة؟، وكم مواطن استفاد من مبادرة 100 مليون صحة؟".
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن قنوات الإخوان ومنصاتهم عبر السوشيال ميديا بدأت تحريض الناس على الحكومة، وبدأ الحديث حول حكومة الجباية، وطمع الحكومة في أموال الناس لسد الاحتياجات.
وتابع "الباز": "مينفعش أقعد قدام قنوات الإخوان وأسمع منهم وأصدق كلامهم، ولما الدولة تطلع وتوضح للناس الحقيقة الناس تتشكك فيها، لازم تاخد معلوماتك عن القوانين اللى بتصدر عن حكومة بلدك من المصادر الرسمية اللى مش هتخدعك ولا تضحك عليك".
ولفت، إلى أن قنوات الإخوان تزعم أن الفقراء ومحدودي الدخل يتم طحنهم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا يتنافى مع الواقع تماما، موضحًا أن فقراء هذا الطن ومحدودي الدخل بشواهد كثيرة يعيشون أفضل عصورهم الآن في عهد الرئيس السيسي.
وواصل: "الناس اللى كانت عايشة في مناطق خطرة وغير مخططة الحكومة خدتهم وراحوا مناطق آدمية، كم أسرة بتاخد تكافل وكرامة؟ وكام مواطن استفاد من مبادرة حياة كريمة؟، وكم مواطن استفاد من مبادرة 100 مليون صحة؟".
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