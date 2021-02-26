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القوى العاملة: كرامة العامل المصري في الخارج خطر أحمر (فيديو)

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:51 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال محمود حمزاوي، مدير عام الإدارة العامة للتمثيل الخارجي بوزارة القوى العاملة، إن مكاتب التمثيل العمالي في الخارج تهدف إلى توفير الرعاية والحماية للعمالة المصرية في الدول الموجودة فيها.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية نشوى الشريف ببرنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الهدف الثاني يكمن في توفير فرص العمل اللائقة لراغبي السفر من أجل العمل في الخارج.

ولفت إلى أن مكاتب التمثيل العمالي في الخارج تؤدي دورها في المرحلة التي تسبق سفر العامل للخارج، وأثناء الإقامة وحتى بعد العودة لأرض الوطن.

وأضاف أن المكتب يقوم بمراجعة عقود العمل وتأشيرات استقدام العمالة والتأكد من عدة نقاط ومدى جدية فرصة العمل، وأن يكون لجهة العمل سجل أبيض مع العمالة المصرية في السابق.

واختتم محمود حمزاوي، مدير عام الإدارة العامة للتمثيل الخارجي بوزارة القوى العاملة، أن كرامة العامل المصري في الخارج خطر أحمر.

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