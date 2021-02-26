"موشحات وأغانى كوكب الشرق" فى حفل قصر الغورى للتراث ببيت السحيمى









يقيم قصر الغورى للتراث، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، حفل للفرقة الموسيقية بالقصر، فى السادسة من مساء يوم الثلاثاء ٢ مارس المقبل ببيت السحيمى .





حيث يعيش جمهور بيت السحيمى، مع الطرب الأصيل لنجوم الفرقة الموسيقية للقصر بقيادة المايسترو عمر شهابى، وباقة من أغانى كوكب الشرق أم كلثوم والفنانة شادية، إلى جانب تقديم مجموعة من الموشحات والمقطوعات الموسيقية، لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والموسيقار بليغ حمدى، والموسيقار رياض السنباطى، وفنان الشعب سيد درويش .



