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وزير النقل: وضعت خطة بقيمة 1.1 تريليون جنيه لعمل مشروعات تخدم المواطنين

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال كامل الوزير، وزير النقل، إنه بعد تعيينه وزيرًا للنقل، اجتمع مع العاملين في كل قطاعات الوزارة، لترتيب الوزارة من الداخل، وجلس أسبوعًا مع كل فريق في الوزارة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج"حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه عندما تولى حقبة الوزارة كان يتم تنفيذ مشاريع بها، لكنها غير مخططة.

ولفت وزير النقل، إلى أنه أعد 3 خطط وهي، عاجلة، وقصيرة الأمد، وطويلة الأمد، مردفا: "حرصت على معرفة إمكانات واحتياجات قطاعات الوزارة المختلفة".

وأضاف كامل الوزير، أن كوبري كلبشة بدأ العمل به منذ 2009 وحتى 2019 كان مستوى الإنجاز به 30% فقط، لكنه الآن أكتمل ومنتظر افتتاح الرئيس السيسي له.

وأشار إلى أنه أعد خطة بقيمة 1.1 تريليون جنيه تقريبًا لعمل مشروعات في وزارة النقل لخدمة المواطن، موضحا أنه فى البداية تم وضع خطة بميزانية 1.1 تريليون، وإضافة بعد ذلك مشروعات تكاملية مدروسة حتى وصلت ميزانية هذه المشروعات 1.6 تريليون جنيه.

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