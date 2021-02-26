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خاص - عرض إسباني يُهدد استمرار نجم الأهلي مع الفريق

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن مفاجأة كبرى بخصوص المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر.

وكان الأهلي قد نجح في تجديد عقد اللاعب المالي لمدة خمس سنوات قادمة بعد أن قارب عقده على الإنتهاء.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، أن اليو ديانج تلقى عرضًا أوروبيًا من إحدى الفرق الإسبانية التي تشارك بالليجا من خلال وكيله للرحيل عن الأهلي نهاية الموسم.

وأضاف، أن اللاعب أبلغ إدارة الكرة بالقلعة الحمراء بتفاصيل العرض، مؤكدا على رغبة ديانج في عدم الخروج من الفريق إلا بقرار المدير الفني، الذي يمتلك القرار بشأن رحيله.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها بعد غدٍ الأحد في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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