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آخر تطورات تجديد عقد نجم ريال مدريد

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت مجموعة من التقارير الصحفية، اليوم الجمعة، عن تطورات جديدة في ملف تجديد عقد سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد شهدت مفاوضات الملكي مع راموس تغييرًا إيجابيًا خلال الساعات الماضية، ومن المتوقع أن يقوم بتجديد عقده ويستمر مع الفريق.

وتابعت الصحيفة، أن المفاوضات التي يقودها فلورنتينو بيريز، رئيس الريال بنفسه، شهدت مرونة بين الطرفين قد تبقي على راموس غرفة ملابس الريال، كما أن الفترة الأخيرة التي شهدت ابتعاد راموس وبيريز عن المشهد، لإصابة الأول في الركبة والثاني بفيروس كورونا، حدث خلالها العديد من الاتصالات بين الطرفين للاطمئنان على بعضهما، والحديث حول تجديد العقد.

وأتمت الصحيفة، إلى أنه بعد تعافي بيريز من كورونا، حرص على الالتقاء براموس في مقر النادي، خلال أدائه التدريبات التأهيلية، وظهرت العلاقة ودية بين الطرفين، بالإضافة إلى أن راموس اقترب من التجديد على الرغم من إبقاء ريال مدريد على عرضه كما هو، بالتجديد لمدة موسمين مع خصم 10% من قيمة راتبه.

يذكر أن عقد راموس ينتهي مع الريال بنهاية الموسم الجاري، وقدم له الميرنجي بالفعل عرضًا للتجديد، لكنه لم يرض طموحات قائد الفريق.

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