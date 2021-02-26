حمدي الميرغني ومحمد سلام يشاركان "بلاك تيما" غناء "زحمة" (فيديو)

حرص الفنان حمدي الميرغني، والفنان محمد سلام على حضور حفلة فريق "بلاك تيما"، على مسرح الزمالك، وسط الإجراءات والتدابير الإحترازية اللازمة لمواجهة فيرس كورونا.





وصعد محمد سلام على المسرح، موجها التحية للجمهور، وشارك فريق "بلاك تيما"، غناء أغنية "شيراتون"، ثم طلب منهم غناء أغنية "زحمة" مجدداً.





وبعدها صعد "حمدي الميرغني"، على خشبة المسرح وتبادل التحية مع الجمهور ثم شاركهم غناء أغنية "زحمة"، وسط تفاعل كبير من الحضور.





وفي ختام الحفل وجه فريق "بلاك تيما" الشكر للفنان طارق صبري مدير مسرح الزمالك، الذي تعاون معهم لكي يظهر الحفل بشكل لائق ومميز، وأغلقوا الحفل بأغنية "يا مسافر جوبا".



