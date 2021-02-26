إبراهيم عيسى: تعديل قانون الشهر العقاري يحتاج لحوار مجتمعي حقيقي

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال تعقيبه على اعتزام حزب مستقبل وطن من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب، التقدم بتعديل تشريعى على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقارى للتيسير على المواطن فى تسجيل حقوقه العقارية، قائلًا إن الحوار ورد الفعل السياسية على القانون كان لابد أن يأتي من نبض الجماهير وليس من منصات وسائل التواصل الاجتماعي.



وأضاف إبراهيم عيسى، خلال حديثه ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن قانون تنظيم الشهر العقاري يحتاج إلى حوار مجتمعي حقيقي وليس إلى جلسات برلمانية محدودة، حيث إنه لابد أن يكون هناك بعض من المصارحة والمواجهة المجتمعية بشفافية بدون اللجوء إلى أساليب مغايرة.



وأشار إلى أن المجتمعات تتقدم بآمان الملكية الخاصة، وخاصة إن مصر في التسجيل العقاري ليست على ما يرام، مؤكدًا أن مصر تحتاج إلى تسجيل عقاراتها من أجل تأمين مستقبلها وحاضرها بعيدًا عن المراوغة من قبل الحكومة أو من أي جهة حكومية مختصة، متابعًا: "يا ريت المواطنين يسجلوا بأريحية دون تواجد عقبات في طريقهم وضغوط تواجهم بطريقة غير صريحة".