غدا.. النظر في تجديد حبس مستريح قليوب للمرة الثالثة

تنظر محكمة قليوب الجزئية، غدا السبت، ثالث جلسات تجديد أمر حبس مستريح قليوب، بعد أن جرى عرضه على المحكمة أمس الخميس.



وقررت المحكمة عرضه باكر السبت للنظر في تجديد حبسه لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين، في مدينة قليوب والاستيلاء منهم على ما يقرب من 3 ملايين جنيه، بحجة تشغيلها فى تجارة المشغولات الذهبية.



كان اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم قليوب، يفيد تلقيه عدة بلاغات من العديد من المواطنين يبلغ عددهم 40 شخصا يتهمون فيها "جواهرجي" بالاستيلاء على أموالهم بحجة تشغيلها فى تجارة الذهب.



جرى تشكيل فريق بحث قادة اللواء حاتم حداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى "ن.ن" 52 عاما جواهرجي، استولى على قرابة 3 مليون جنيه من العديد من المواطنين بحجة تشغيلها فى الذهب مقابل أرباح شهرية، وبعد فترة فوجىء الضحايا بعدم دفع الأرباح لهم وفوجئوا بأنه قام ببيع المحل والمنزل واصطحب أسرته وهرب من المنطقة.



ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكانه، وألقى القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة واحيل للنيابة فأمرت بحسة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجرى عرضة على قاضي المعارضات بمحكمة قليوب، فقرر حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.