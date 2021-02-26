Advertisements
غدا.. النظر في تجديد حبس مستريح قليوب للمرة الثالثة
الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:06 م
محمد ضوه
Advertisements
تنظر محكمة قليوب الجزئية، غدا السبت، ثالث جلسات تجديد أمر حبس مستريح قليوب، بعد أن جرى عرضه على المحكمة أمس الخميس.
وقررت المحكمة عرضه باكر السبت للنظر في تجديد حبسه لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين، في مدينة قليوب والاستيلاء منهم على ما يقرب من 3 ملايين جنيه، بحجة تشغيلها فى تجارة المشغولات الذهبية.
كان اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم قليوب، يفيد تلقيه عدة بلاغات من العديد من المواطنين يبلغ عددهم 40 شخصا يتهمون فيها "جواهرجي" بالاستيلاء على أموالهم بحجة تشغيلها فى تجارة الذهب.
جرى تشكيل فريق بحث قادة اللواء حاتم حداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى "ن.ن" 52 عاما جواهرجي، استولى على قرابة 3 مليون جنيه من العديد من المواطنين بحجة تشغيلها فى الذهب مقابل أرباح شهرية، وبعد فترة فوجىء الضحايا بعدم دفع الأرباح لهم وفوجئوا بأنه قام ببيع المحل والمنزل واصطحب أسرته وهرب من المنطقة.
ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكانه، وألقى القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة واحيل للنيابة فأمرت بحسة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجرى عرضة على قاضي المعارضات بمحكمة قليوب، فقرر حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وقررت المحكمة عرضه باكر السبت للنظر في تجديد حبسه لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين، في مدينة قليوب والاستيلاء منهم على ما يقرب من 3 ملايين جنيه، بحجة تشغيلها فى تجارة المشغولات الذهبية.
كان اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم قليوب، يفيد تلقيه عدة بلاغات من العديد من المواطنين يبلغ عددهم 40 شخصا يتهمون فيها "جواهرجي" بالاستيلاء على أموالهم بحجة تشغيلها فى تجارة الذهب.
جرى تشكيل فريق بحث قادة اللواء حاتم حداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى "ن.ن" 52 عاما جواهرجي، استولى على قرابة 3 مليون جنيه من العديد من المواطنين بحجة تشغيلها فى الذهب مقابل أرباح شهرية، وبعد فترة فوجىء الضحايا بعدم دفع الأرباح لهم وفوجئوا بأنه قام ببيع المحل والمنزل واصطحب أسرته وهرب من المنطقة.
ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكانه، وألقى القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة واحيل للنيابة فأمرت بحسة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجرى عرضة على قاضي المعارضات بمحكمة قليوب، فقرر حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
Advertisements