عاجل .. محافظ ذي قار بالعراق يعلن استقالتة عقب أحداث الناصرية





نقلت قناة "العربية"، عن وسائل إعلام عراقية، نبأ استقالة محافظ ذى قار ناظم الوائلى، عقب أحداث الناصرية الدامية، التى تخللتها مواجهات بين متظاهرى ضد تردى الأوضاع، وقوات الأمن، ما أى لمقتل 5 أشخاص.





وأفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، مساء اليوم، بتكيلف رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمىن لعبد الغنى الأسدى، ليشغل منصب محافظ ذى قار.





وقالت هيئة حقوق الإنسان فى العراق، فى وقت سابق اليوم الجمعة، إن 5 متظاهرين قتلوا وأصيب 271 شخصا، من بينهم 147 عنصرا من القوات الأمنية خلال أحداث محافظة ذى قار فى الأيام الخمسة الماضية.





ويأتى سقوط القتلى بعد أسبوع من أعمال العنف فى الناصرية التى أسفرت عن مقتل 5 متظاهرين، معظمهم من الشباب، وجرح عشرات المحتجين على تردى الخدمات العامة فى مدينة الناصرية، مركز محافظة ذى قار.



