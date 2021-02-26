وزير السياحة والآثار: 75% من نسبة الإشغال في فنادق الأقصر من المصريين (فيديو)

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنهم يعملون على تقييم تجربة مبادرة "شتي في مصر" والتي تم فيها تخفيض أسعار تذاكر الطيران، والإقامة في الفنادق.



وأشار "العناني"، خلال لقاء خاص من الأقصر عبر فضائية "TeN"، مساء الجمعة، إلى أنه سيقوم بجولة لسماع أصحاب البازارات وأي شكاوى تواجههم، منوها بأن 75% من نسبة الإشغال في فنادق الأقصر من المصريين، و25% من الأجانب.



وأضاف وزير السياحة، أنه سيقوم بجولة على مختلف المحافظات السياحية لمتابعة الوضع بالتنسيق مع وزير الطيران، معلقا: "نواجه أزمة غير مسبوقة".

