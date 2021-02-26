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أسعار الذهب تسجل أدنى مستوي منذ يونيو بنهاية التعاملات

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:23 م
بوابة الفجر
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سجلت أسعار الذهب أدني مستوي منذ يونيو بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، مع قوة العملة الأمريكية، لتحقق خسائر أسبوعية وشهرية.


وهبط المعدن الأصفر لأدنى مستوى في حوالي 8 أشهر، حيث أدى ارتفاع الدولار الأمريكي إلى جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وفي بيانات اقتصادية، ارتفع الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، مع صعود الدخل بأكبر وتيرة منذ أبريل.

في حين تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري، كما ارتفع عجز الميزان التجاري للسلع بعكس التوقعات.

وعانى الذهب من خسائر قوية أسبوعية وشهرية بنحو 2.7 بالمائة و6.5 بالمائة على التوالي، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لأعلى مستوياتها في عام.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 2.6 بالمائة، أو ما يعادل 46.60 دولار، ليصل إلى مستوى 1728.80 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ يونيو.

وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 2.3 بالمائة، ما يوازي 40.30 دولار، ليسجل مستوى 1730.27 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.8 بالمائة إلى 90.85.

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