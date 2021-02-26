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موعد مباراة أحمد حجازي المقبلة مع اتحاد جدة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:19 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يستعد الدولي المصري أحمد حجازي، المحترف في صفوف اتحاد جدة، رفقة فريقه لمواجهة القادسية، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام مباراة اتحاد جدة والقادسية، يوم الأحد المقبل الموافق الثامن والعشرين من شهر فبراير الجاري، على أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة، والسادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والربع بتوقيت أبوظبي.

وكان اتحاد جدة تلقى هزيمة ثقيلة بثلاثية مقابل هدف أمام الفيصلي بالجولة الماضية، بمشاركة أحمد حجازي.

ويحتل اتحاد جدة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 32 نقطة، بعد أن خاض 20 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات، وخسر 4 آخرين، وتعادل في 8 لقاءات.

جدير بالذكر أن أحمد حجازي انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، في انتقالات صيف 2020.

ونجح أحمد حجازي في مساعدة اتحاد جدة في الوصول إلى نهائي البطولة العربية، فيما سجل هدفًا خلال مشاركته في 18 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين.

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الدوري السعودي اتحاد جدة أحمد حجازي

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