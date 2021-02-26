المنيا يخشى صحوة شبان قنا في ختام الدور الأول بالقسم الثاني









يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، نظيرة فريق شبان قنا غ وذلك في اللقاء الذي سيشهده ملعب نادي المنيا بمدينه المنيا الجديدة، في الثانية والنصف من عصر السبت وذلك ضمن مباريات الجوله الخامسة عشر، لمسابقه دوري القسم الثاني للمجموعه الأولي للموسم الكروي 2020\2021



الفريق المنياوي يسعي لتحقيق الفوز في مباراه الغد لمواصلة الزحف نحو الصداره ، خاصة وانه يحتل المركز الثاني برصيد 28 جمعهم من 8 انتصارات، 3 تعادلات، وهزيمتين.



في حين يسعي الضيوف، لتحقيق نتيجه ايجابيه، خاصه وانه يحتل المركز التاسع برصيد 17 نقطة جمعهم من 3 انتصارات، وتلقى 3 هزائم ، و حقق8 تعادلات.



وكان فريق نادي المنيا قد فاز الجولة الماضية على فريق مركز شباب سمسطا، بهدف نظيف، في المباراه التي جاءت على ملعب سمسطا، ضمن مباريات الجوله الرابعه عشر،لمسابقه دوري القسم الثاني للمجموعه الأولي بينما خسر الشبان من قنا بهدف .



ترتيب المجموعة الأولى



1- الشرقية للدخان 33 نقطة

2- المنيا 28 نقطة

3- ديروط 25 نقطة

4- الألومنيوم 25 نقطة

5- الإعلاميين 22 نقطة

6- بنى سويف 20 نقطة

7- سوهاج 20 نقطة

8- الفيوم 19 نقطة

9- شبان قنا 17 نقطة

10- قنا 16 نقطة

11- بترول أسيوط نقطة

12- تليفونات بني سويف 14 نقطة

13- مركز شباب سمسطا 13 نقطة

14- كيما أسوان 12 نقطة

15- طهطا 11 نقطة

16- أسمنت أسيوط 6 نقاط