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إبراهيم عيسى: الدولة منشغلة الآن بمكافحة نسبة الفقر التي وصلت لـ30%

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:25 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن مشاريع الحكومة المختلفة حتى إصدار القوانين تستهدف الفقراء ومحدودي الدخل من الشعب المصري ورفع مستوى معيشة الـ 30% من الشعب والذي يقدرون بـ 33 مليون، مشيرًا إلى أنه لابد أيضًا من رعاية الدولة لـ 5% من أغنياء مصر.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الطبقة المتوسطة من الشعب تحملت إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي وتوافقت على هدف إنجاحه، مردفًا: "نحتاج لقوانين ترمم ما أضرار برنامج الإصلاح الاقتصادي لكن لابد من مناقشتها قبيل إصدارها حتى لا تستغلها الطوائف التي تكره مصر وتكن لها العداء كالإخوان وغيرهم".

وأشار إلى أن كافة الشعب لا تود استرجاع حالة عدم الاستقرار التي حصلت منذ 10 سنوات لكن تحتاج إلى إشراكها في إصدار القرارات وتجنب تهميشها حتى لا نجد احتجاجات هنا أو تظاهرات هناك على القرارات والتشريعات.

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