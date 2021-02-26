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ضبط 9 كيلو مخدرات و3 مجرمين شديدي الخطورة بالقناطر

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:29 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، 10 متهمين بالإتجار في المخدرات، وهاربين من أحكام وشديدي الخطورة خلال حملة أمنية بمركز القناطر، تحرر المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين والتحفظ على المضبوطات.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، بشن حملة مكبرة بمدينة ومركز القناطر، لضبط الخارجين عن القانون قادها العميد محمد غيث مأمور المركز، والمقدم محمود علام رئيس مباحث مركز القناطر.

وأسفرت الحملة عن ضبط 6 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة بلغت أوزانها 2 كيلو جرام مخدرات متنوعة.

كما جرى ضبط بحوزته 7 كيلو أستروكس، و460 ألف جنيه، و200 جرام حشيش، وبندقية خرطوش، و3 هاربين من جنايات شديدي الخطورة، وعددا من الهاربين من تنفيذ الأحكام، وتحرر المحاضر اللازمة، وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات.

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