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آخر تطورات تجديد عقد نجم المصري

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:27 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نفى محمد الخولى نائب رئيس مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى التوصل لاتفاق مع كريم العراقى، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم، بشأن تجديد تعاقده مع النادى والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل.


وقال محمد الخولى، في تصريحات صحفية: "لم نتوصل لاتفاق مع كريم العراقى بشأن تجديد تعاقده مع الفريق البورسعيدى، وتحدثنا مع اللاعب في الأيام الماضية، لحسم ملف التجديد، ولكن لم نتوصل معه لاتفاق".


وتابع: "هناك جلسة أخرى مع كريم العراقى هذا الأسبوع، لحسم القرار النهائى بشأن تجديد تعاقده مع النادى البورسعيدى»، موضحًا: «كريم العراقى لديه بعض الطلبات، ونسعى لتقريب وجهات النظر لإغلاق هذا الملف نهائيًا".

وأضاف: "عودة كريم العراقى للانتظام في معسكر الفريق ببرج العرب عقب مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة الدورى، لم يتم حسمه حتى الآن، هذا القرار يعود للجهاز الفنى بقيادة على ماهر، ولم نتلق أي عروض رسمية في الفترة الماضية من بعض الأندية المصرية بشأن بيع كريم العراقى نهائيا»، مؤكدًا: «كل ما تردد عن طلب الأهلى التعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفى المقبل، لا أساس له من الصحة".

ويقدم اللاعب صاحب الـ23 عاما يقدم أداءً متميزًا مع النادى المصرى والمنتخب الأولمبى، وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية المحلية والأوروبية، تمهيدًا للتعاقد معه في الميركاتو الصيفى المقبل.

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الكلمات المفتاحية

تجديد عقد المصري وسيراميكا كليوباترا المصري

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