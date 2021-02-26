آخر تطورات تجديد عقد نجم المصري

نفى محمد الخولى نائب رئيس مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى التوصل لاتفاق مع كريم العراقى، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم، بشأن تجديد تعاقده مع النادى والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل.









وقال محمد الخولى، في تصريحات صحفية: "لم نتوصل لاتفاق مع كريم العراقى بشأن تجديد تعاقده مع الفريق البورسعيدى، وتحدثنا مع اللاعب في الأيام الماضية، لحسم ملف التجديد، ولكن لم نتوصل معه لاتفاق".









وتابع: "هناك جلسة أخرى مع كريم العراقى هذا الأسبوع، لحسم القرار النهائى بشأن تجديد تعاقده مع النادى البورسعيدى»، موضحًا: «كريم العراقى لديه بعض الطلبات، ونسعى لتقريب وجهات النظر لإغلاق هذا الملف نهائيًا".





وأضاف: "عودة كريم العراقى للانتظام في معسكر الفريق ببرج العرب عقب مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة الدورى، لم يتم حسمه حتى الآن، هذا القرار يعود للجهاز الفنى بقيادة على ماهر، ولم نتلق أي عروض رسمية في الفترة الماضية من بعض الأندية المصرية بشأن بيع كريم العراقى نهائيا»، مؤكدًا: «كل ما تردد عن طلب الأهلى التعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفى المقبل، لا أساس له من الصحة".



