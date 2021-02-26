بشرى سارة في بايرن ميونيخ قبل موقعة كولن

بات من المقرر أن يعود الثنائي توماس مولر وسيرجي جنابري لفريق بايرن ميونخ، حينما يواجه كولون غدا السبت في الدوري الألماني (بوندسليجا).





وقال هانز فليك المدير الفني للفريق في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "توماس مولر عاد إلى الفريق، لقد تدرب بمفرده أمس الخميس، وكان يتدرب في المنزل قبل ذلك".





وأضاف: "توماس يتمتع بلياقة بدنية عالية حاليا، وهذا لصالحه، ونحن نعلم جيدا متى يمكننا الاعتماد عليه".





وجاءت عينة توماس مولر إيجابية في فحوص فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل ساعات قليلة من مباراة فريقه أمام تيجريس المكسيكي في نهائي كأس العالم للأندية في قطر يوم 11 فبراير الجاري، ومنذ ذلك الوقت وهو يخضع للحجر الصحي.





وتابع فليك: "نحن سعداء بعودته مجددا، إنه لاعب استثنائي وهو فعال ويمنح الفريق أجواء خاصة".





وكشف فليك أيضا عن عودة المهاجم سيرجي جنابري للفريق، وذلك بعد تعافيه من إصابة عضلية.





وواصل بايرن ميونخ عروضه القوية في دوري أبطال أوروبا، بعدما اكتسح مضيفه لاتسيو الإيطالي 4 / 1 في ذهاب دور الستة عشر، لكن الفريق يمر بورطة حقيقية في بطولة الدوري الألماني.





وبعد أن تعادل الفريق مع أرمينيا بيلفيلد 3 / 3 وخسر أمام آينتراخت فرانكفورت 1 / 2، لينجح لايبزرج صاحب المركز الثاني في تقليص فارق النقاط إلى نقطتين فقط.





ورغم الوضع الحالي للفريق في بطولة الدوري، إلا أن فليك امتدح فريقه.





وقال فليك: "بالطبع نحن أهدرنا النقاط بتعادلنا مع بيلفيلد وخسارتنا أمام فرانكفورت، لكن الطريقة التي يتدرب بها الفريق والعقلية التي يتحلى بها رائعة".





وأوضح فليك أنه سعيد بحقيقة عدم خوضه لأي مباريات أخرى بعد مواجهة كولون غدا السبت، حيث سيكون لدى الفريقين أسبوعان متتاليان بدون خوض مباريات في منتصف الاسبوع وهو أمر نادر الحدوث بالنسبة لبايرن هذا الموسم.



