موسيماني يوجه رسالة خاصة إلى نجم الأهلي

طالب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأحمر ضرورة استغلال غياب زمليه علي معلول وإثبات قدراته في المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش.





وشدد موسيماني خلال جلسته مع ظهير أيسر الأهلي بضرورة بذل أقصى جهده في الملعب وصناعة الفارق مع الفريق الأحمر كي لا يندم بعد ذلك.





وشارك وحيد في أخر مباراتين مع الأهلي بشكل أساسي أمام كلا من المريخ السوداني وسيمبا التنزاني بسبب غياب علي معلول الذي يعاني من إصابة بشد في العضلة الخلفية.





ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش بعد غد الأهلي على ستاد الأهلي we ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.



