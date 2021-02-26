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نشرة حوادث الفجر: مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق طلعت مصطفى

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:37 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق طلعت مصطفى

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، عن تفاصيل وفاة شاب على يد ابن شقيق رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي، بعد حادث تصادم أمام احد فنادق القاهرة بمنطقة قصر النيل. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

8 ساعات لفك طلاسم "جريمة الشك" بمنشأة القناطر.. والجاني قتل خاله وولع في غرفته

لم يدر الشاب العشريني العمر، أنه بعد مغافلته خاله وقتله بـ" فاس" على رأسه أثناء نومه، داخل المزرعة محل عملهما بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، سيكشف أمره بعد مرور أقل من 8 ساعات. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تغيير ترتيب الأب وتعديل سن الحضانة".. خبير قانوني يوضح عقوبات مخالفة قانون الرؤية الجديد

تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون الأحوال الشخصية، بعد إحالته من المجلس للجنة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

انتحار شاب شنقًا داخل منزله ببولاق.. والتحريات مريض نفسي

تخلص شاب عشريني العمر من حياته بشكل مأساوي، بحي بولاق الدكرور غربي محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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