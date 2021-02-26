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محافظة القاهرة تستجيب لموقع "الفجر" وتزيل سيارة طبخ تهدد المواطنين بحي مصر الجديدة (فيديو)

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:38 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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استجابت محافظة القاهرة، لما نشره موقع الفجر الاليكتروني، ظهر اليوم، بشأن وجود سيارة للماكولات بشارع السباق بحي مصر الجديدة.


ونشر موقع "الفجر" مقطع فيديو لسيارة تبيع الماكولات للمارة وهي مملوكة لمطعم داخل إحدى المولات التجارية بشارع السباق، وتمثل خطورة على حياة المواطنين لاحتوائها على أسطوانات غاز ولا يوجد بها أجهز دفاع مدني.

وعلى الفور استجابت محافظة القاهرة، لما نشرنها بساعات قليلة، وإرسال مقطع فيديو أثناء صرف السيارة من المكان وتحذير أصحابها بعد الوقوف مرة أخرى.


وكانت تلك السيارة تقف أمام مركز طبي للأشعة وإحدى الصيدليات، كما أنها تؤثر على صحة المواطنين القاطنين في عمارة سكنية فيها 70 شقة.
محافظة القاهرة تستجيب لموقع "الفجر" وتزيل سيارة طبخ تهدد المواطنين بحي مصر الجديدة (فيديو)
محافظة القاهرة تستجيب لموقع "الفجر" وتزيل سيارة طبخ تهدد المواطنين بحي مصر الجديدة (فيديو)
محافظة القاهرة تستجيب لموقع "الفجر" وتزيل سيارة طبخ تهدد المواطنين بحي مصر الجديدة (فيديو)
محافظة القاهرة تستجيب لموقع "الفجر" وتزيل سيارة طبخ تهدد المواطنين بحي مصر الجديدة (فيديو)
محافظة القاهرة تستجيب لموقع "الفجر" وتزيل سيارة طبخ تهدد المواطنين بحي مصر الجديدة (فيديو)
محافظة القاهرة تستجيب لموقع "الفجر" وتزيل سيارة طبخ تهدد المواطنين بحي مصر الجديدة (فيديو)
محافظة القاهرة تستجيب لموقع "الفجر" وتزيل سيارة طبخ تهدد المواطنين بحي مصر الجديدة (فيديو)
محافظة القاهرة تستجيب لموقع "الفجر" وتزيل سيارة طبخ تهدد المواطنين بحي مصر الجديدة (فيديو)

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