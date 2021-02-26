Advertisements

عمرو أديب عن قانون الشهر العقاري: الإدارة الحالية ليست إدارة جباية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:41 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
عقب الإعلامي عمرو أديب، على الجدل المثار بشأن قانون الشهر العقاري، مشيرا إلى أن كل مواطن في مصر يجب أن يعلم أن "مفيش حارة سد" في مصر.
 
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "مصر عمرها ما كانت حارة سد"، لافتا إلى أن أي مشاكل في مصر تناقش وتحل، منوها بأن آلية التسجيل بالشهر العقاري في السابق كانت ليست سهلة، متابعا: "عايزين ناخد نفس عميق ونرجع نتكلم تاني".

وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك شباك واحد لإنهاء إجراءات التسجيل، مضيفا: "أنا يهمني المواطن المصري يكون مستريح ومبسوط.. الناس تهدى وتطمن الإدارة الموجودة ليست إدارة غصب وجبر وجباية، وإنما إدارة تنظيم".

ولفت إلى أن مصر تعيش فوضى عقارية، والدولة تعمل على تنظيم الوضع، والحكومة يجب أن تشعر المواطن أن الوضع قابل للتفاوض والحديث، ودور مجلس النواب أن يخفف عن الشعب، متوقعا أن يكون هناك خطوات الفترة المقبلة تجعل الوضع أكثر تيسيرا على المواطن.

أخبار تهمك

عاجل .. محافظ ذي قار بالعراق يعلن استقالتة عقب أحداث الناصرية

منذ ساعة و 18 دقيقة

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يوجه رسالة خاصة إلى نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

خاص - عرض إسباني يُهدد استمرار نجم الأهلي مع الفريق

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل .. أول رد من الخارجية السعودية على التقارير الأمريكية بقضية خاشقجى

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي نهاية الموسم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

منذ حوالي 7 ساعات

ليس ساسي.. نجم الزمالك يضع شروطًا قاسية للتجديد

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 3 ساعات

القصة الكاملة في إعادة بيع مصطفى محمد

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي مع جلاد الحراس

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن تفاصيل عقد انتقال مصطفى محمد إلى جالطة سراي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مجلس الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي ينقلب على موسيماني بسبب منتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:43 م

عاجل.. مصدر أمني يكشف تفاصيل مصرع شاب صدمه ابن شقيق رجل أعمال شهير

عاجل.. نجم الزمالك يتعرض لحادث سير

08:19 م

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بشأن صفقة القناص

04:32 م

مستشار الرئيس يحذر من هذا الأمر خلال شهر رمضان

06:36 م

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي نهاية الموسم

09:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»