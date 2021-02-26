عمرو أديب عن قانون الشهر العقاري: الإدارة الحالية ليست إدارة جباية



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "مصر عمرها ما كانت حارة سد"، لافتا إلى أن أي مشاكل في مصر تناقش وتحل، منوها بأن آلية التسجيل بالشهر العقاري في السابق كانت ليست سهلة، متابعا: "عايزين ناخد نفس عميق ونرجع نتكلم تاني".



وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك شباك واحد لإنهاء إجراءات التسجيل، مضيفا: "أنا يهمني المواطن المصري يكون مستريح ومبسوط.. الناس تهدى وتطمن الإدارة الموجودة ليست إدارة غصب وجبر وجباية، وإنما إدارة تنظيم".



ولفت إلى أن مصر تعيش فوضى عقارية، والدولة تعمل على تنظيم الوضع، والحكومة يجب أن تشعر المواطن أن الوضع قابل للتفاوض والحديث، ودور مجلس النواب أن يخفف عن الشعب، متوقعا أن يكون هناك خطوات الفترة المقبلة تجعل الوضع أكثر تيسيرا على المواطن.



عقب الإعلامي عمرو أديب، على الجدل المثار بشأن قانون الشهر العقاري، مشيرا إلى أن كل مواطن في مصر يجب أن يعلم أن "مفيش حارة سد" في مصر.