الكويت تسجل 1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " في الساعات ال24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 189046 حالة، في حين تم تسجيل خمس حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1072 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي : إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 155 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 10841 حالة.

وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 7836 ليبلغ مجموع الفحوصات 1772372 مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 3ر13 في المئة.