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نائب بالشيوخ يكشف تحرك المجلس بشأن تسجيل العقارات

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:46 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنهم تناقشوا حول قانون التسجيل العقاري، وتقرر أن يكون هناك حوار مجتمعي حول القانون.

وأشار "نجاتي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن المواطن المصري تحمل آثار الإصلاح الاقتصادي، ثم واجه تداعيات جائحة كورونا، مشددا على أن هذه النقاط يجب وضعها في الاعتبار عند تنفيذ قانون التسجيل العقاري.

وأضاف أنهم سيقدمون اقتراح برغبة لرئيس مجلس الشيوخ للاستماع لوزير العدل، وأن يكون هناك جلسات استماع داخل المجلس للخروج بمنتج يرضي المواطن.

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