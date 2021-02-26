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أسعار النفط تقلص المكاسب الشهرية بنهاية التعاملات

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:52 م
بوابة الفجر
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قلصت أسعار النفط مكاسبها الأسبوعية والشهرية بنهاية التعاملات اليوم الجمعة، بعد أن  تراجعت بأكثر من 3 بالمائة  مع قوة الدولار.

ويراهن المستثمرون على أن اجتماع الأسبوع المقبل لتحالف "أوبك+" سوف يقر إلى عودة المزيد من المعروض إلى السوق، بالنظر إلى القفزة الأخيرة في الأسعار والتوقعات بأن الطلب سوف يتحسن.

وكشفت شركة "بيكر هيوز" عن ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري.

وحققت أسعار النفط مكاسب بنحو 17.8 بالمائة هذا الشهر، حيث تصارع الأسواق مع اضطرابات الإمدادات في الولايات المتحدة، في حين أن التفاؤل يتزايد بشأن الطلب.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنحو 3.2 بالمائة إلى 61.50 دولار للبرميل، لكنه سجل مكاسب أسبوعية 4.2 بالمائة.

وبحلول الساعة 7:50 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة للخام القياسي "برنت" تسليم أبريل  بنسبة 1.4 بالمائة إلى 65.97 دولار للبرميل.

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