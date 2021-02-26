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فولكلور الحج المصري وتاريخه ضمن سلسلة حلقات "حكاوى الخطاوى"

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:53 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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قال الدكتور محمد أمين عبد الصمد، الباحث في الانثروبولوجيا الثقافية، إن الحج المصري ظاهرة ثقافية لها خصوصيتها الفارقة عن نفس الظاهرة في المجتمعات الإسلامية الأخرى، ومن أشهر ملامح خصوصية الحج المصري العادات والتقاليد المرتبطة بالحج، وهي نتاج ثقافة المجتمع وشكل من أشكال إستمرارية وحيوية العناصر الثقافية في ثقافة المجتمعات العريقة ذات التاريخ القديم والراسخ .

جاء ذلك خلال الحلقة الثالثة عشر، من سلسلة حلقات برنامج "حكاوى الخطاوى" التى أطلقها الدكتور محمد أمين عبد الصمد أون لاين عبر موقع اليوتيوب، بعنوان "فولكلور الحج المصري وتاريخ"، للمساهمة فى تنمية ورفع الوعى الثقافى لدى أفراد المجتمع بالموروث الشعبى فى مختلف المجالات .

وأضاف الدكتور محمد أمين عبد الصمد، أن من مميزات الحج المصري أيضاً أغاني التحنين وهي نصوص فنية مرتبطة موضوعياً وثقافياً وجمالياً وفنياً باحتفالية الحج أساساً، والمحددة بسياقها الاحتفالي وبوظائفها الثقافية والدينية والتعبيرية في المجتمعات التقليدية أو الشعبية.

وأشار  باحث انثروبولوجيا الثقافية، إلى أن الأغاني الشعبية التي تقدم في هذه المناسبة متنوعة، فهناك المدائح النبوية والإنشاد الديني، ونصوص أغاني التخمير وهى تعنى التجهيز للانشاد، وحلقات الذكر وأغاني الحج، وحنون الحج وهى تعنى إثارة حنين وشوق الشخص للسفر للحج، وأغاني الدراويش والمداحين والمنشدين، وأغاني الحداء الدينية التي كان يترنم بها حداة الإبل في قوافل الحج، والأدعية والابتهالات الدينية التي يرددها الحجيج، والعبارات المأثورة التي تُردد لتهنئة الحجاج، ونصوص الأغاني الشعبية المرتبطة بالمحمل .

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