فولكلور الحج المصري وتاريخه ضمن سلسلة حلقات "حكاوى الخطاوى"





قال الدكتور محمد أمين عبد الصمد، الباحث في الانثروبولوجيا الثقافية، إن الحج المصري ظاهرة ثقافية لها خصوصيتها الفارقة عن نفس الظاهرة في المجتمعات الإسلامية الأخرى، ومن أشهر ملامح خصوصية الحج المصري العادات والتقاليد المرتبطة بالحج، وهي نتاج ثقافة المجتمع وشكل من أشكال إستمرارية وحيوية العناصر الثقافية في ثقافة المجتمعات العريقة ذات التاريخ القديم والراسخ .





جاء ذلك خلال الحلقة الثالثة عشر، من سلسلة حلقات برنامج "حكاوى الخطاوى" التى أطلقها الدكتور محمد أمين عبد الصمد أون لاين عبر موقع اليوتيوب، بعنوان "فولكلور الحج المصري وتاريخ"، للمساهمة فى تنمية ورفع الوعى الثقافى لدى أفراد المجتمع بالموروث الشعبى فى مختلف المجالات .





وأضاف الدكتور محمد أمين عبد الصمد، أن من مميزات الحج المصري أيضاً أغاني التحنين وهي نصوص فنية مرتبطة موضوعياً وثقافياً وجمالياً وفنياً باحتفالية الحج أساساً، والمحددة بسياقها الاحتفالي وبوظائفها الثقافية والدينية والتعبيرية في المجتمعات التقليدية أو الشعبية.



