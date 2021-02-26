حراس بيراميدز جاهزين لبطولة البراعم تحت قيادة مصطفي ديدا

وقاد مصطفى ديدا حراس ٢٠١٠ في بطولة دوري القاهرة السوبر وكان للحراس دورا كبيرا في حسم الفريق للمركز الاول بعد منافسة قوية مع اندية القاهرة ، ونفس الامر في منافسات دوري ٢٠٠٨ والذي احتل بيراميدز فيه المركز الاول ايضا